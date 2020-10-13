Врачи зафиксировали первый случай смерти после повторного заражения COVID-19.

Об этом сообщает BNO News.

По информации издания, трагедия произошла в Нидерландах, там умерла женщина, у которой повторно диагностировали коронавирусную инфекцию.

Пациентке было 89 лет, она страдала от редкой формы лимфомы − макроглобулинемии Вальденстрема, но в начале этого года она уже перенесла COVID-19. Умершая поступила в больницу с лихорадкой и сильным кашлем, тест на коронавирус оказался положительным. Тогда женщина провела в больнице 5 дней и пошла на поправку.

Однако через два месяца женщина снова попала в больницу с температурой, кашлем и одышкой. Ей провели тест, который снова показал положительный результат. На восьмой день состояние женщины ухудшилось, а через две недели она умерла.

Число больных COVID-19 в Украине увеличилось еще на 5 тысяч человек.

Министерство здравоохранения предлагает продлить карантин в Украине до конца года.