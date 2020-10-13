25 октября, в день когда в Украине проведут местные выборы, на избирательных участках проведут всеукраинский опрос. Украинцы ответят на 5 вопросов.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент не озвучил, какие именно это будут вопросы, добавив, что подробности будут позже.

«25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, что раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — отметил Зеленский.

Источник «РБК-Украина» в Офисе президента сообщает, что первый вопрос, который готовят вынести на всеукраинский опрос 25 октября, могут объявить уже сегодня. Издание также пишет, что идея Владимира Зеленского уже встретила яростное сопротивление, поскольку ранее политические группы не были заинтересованы в проведении реальных референдумов и опросов.

«Тем не менее, опрос будет. Окончательный формат объявленного президентом опроса прямо сейчас еще определяется, логистику согласовывают со всеми ведомствами, имеющими отношение к проведению выборов. Первый вопрос будет объявлено очень скоро, в ближайшее время, возможно уже сегодня», — отметил собеседник.