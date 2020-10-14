В Украине 14 октября официально подтверждены 5 590 новых случаев за прошедшие сутки. Всего в стране зафиксированы 276 177 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава.

От COVID-19 в стране умерли уже 5229 человек (+107 за сутки), а 118 699 пациентов (+2 137) полностью побороли болезнь.

За последние сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 107 человек.

Отметим, Украина уже вышла на 12 место в мире по количеству больных и умерших от COVID-19. А среди стран Европы, то Украина оказалась на восьмом месте.

Как мы уже рассказывали ранее, от COVID-19 умерла жена экс-командира батальона «Слобожанщина» Андрея Янголенко, харьковская полицейская, ветеран АТО Инна Янголенко.

Тем временем, Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения почти 3 млрд гривен из COVID-фонда.