Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 13 октября.

Подробности сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, нарушения режима прекращения огня с применением ручного противотанкового гранатомета зафиксировано в районе Зайцево. Также боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета – неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово.

Кроме того, огневая активность противника зафиксирована в районе населенного пункта Хутор Вольный. На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

«На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было», – заявили в штабе ООС.

Еще два нарушения договоренностей со стороны пророссийских террористов были зафиксированы на Приазовье. В районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружено пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения.

«Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование», – говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Киеве 11 октября скончался 26-летний военный из Хмельницкой области Александр Фарина, которого ранили в апреле в зоне ООС на Донбассе.

Тем временем, власть готовится к любому сценарию развития событий на востоке страны, но приоритетным для Украины является дипломатический путь решения вооруженного конфликта на Донбассе.