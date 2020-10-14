Пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня сегодня, 14 октября.

Подробности сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в день защитника Украины террористы применили стрелковое оружие возле поселка Водяное Донецкой области.

К счастью, в результате обстрела, нет жертв и раненых среди состава ВСУ, поскольку обстрелы были неприцельными. В свою очередь, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

«В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские воины, следуя договоренностям, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы, стойко выполняют задачи по назначению», – сообщается в сводке ООС.

Как мы уже рассказывали ранее, патриотами Украины считают себя примерно 85% жителей страны. А каждый восьмой не придерживается такого мнения.

Тем временем, Верховная рада готова продлить действие закона об особом статусе Донбасса, если это будет необходимо.