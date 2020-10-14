В центре Киева начался массовый митинг ко Дню защитника Украины.

Сотни людей уже собрались в центре столицы около памятника Шевченко. Участники митинга намерены пройти колонной по центру Киева на Майдан Незалежности и дальше к Офису президента.

Глава НПУ Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция совместно с Нацгвардией усиленно охраняет центр Киева по случаю Дня защитника Украины. При необходимости правоохранители готовы проводить выборочные поверхностные проверки граждан.

«С целью немедленного реагирования на возможные изменения оперативной обстановки мы создали дополнительные группы быстрого реагирования и дежурить усиленные следственно-оперативные группы. Кроме того, полицейские будут осуществлять сопровождение колонны участников шествия», – подчеркнул он.

Также полицейские усилили охрану и на станциях столичного метрополитена.

Также опубликована карта проведения митинга: Парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11. Ориентировочное время проведения акции с 14:00 до 18:00.

Тем временем, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 13 октября.

А также, предлагаем и вам поздравить своих знакомых защитников в праздник 14 октября. И помните, что этот праздник не является повторением отмененного в Украине «23 февраля». Это не «день мужчин», а День защитников, а среди них — десятки тысяч женщин.