Послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, которые причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации.

Подробности сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам дипломата, решение о введении санкций поддержали в Комитете постоянных представителей государств ЕС.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра, 15 октября.

Как мы уже рассказывали ранее, совет Европейского союза продлил на год, вплоть до 16 октября 2021 года включительно, санкции в отношении РФ из-за применения химического оружия.

Тем временем, Великобритания впервые самостоятельно вводит санкции по делу Магнитского после Brexit. В частности было объявлено о введении персональных санкций против граждан России.