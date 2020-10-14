В День защитника Украины, 14 октября, покончил с собой 44-летний герой войны на Донбассе. Трагедия произошла в ceлe Paдeнcк Алешковского paйoнa Херсонской области.Подробности сообщает издание «Типичных Херсон».

Мужчина разослал своим друзьям и знакомым сообщения, в которых рассказал о намерениях совершить самоубийство и попросил прощения за все.

После этого он выпил неизвестный ядохимикат.

Ветерана АТО обнаружила сестра, вызвала скорую помощь, однако спасти его не успели.

По словам односельчан, у мужчины якобы были признаки расстройства психики и он начал злоупотреблять выпивкой.

Как мы уже сообщали ранее, сегодня, 14 октября, умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.