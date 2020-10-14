Харьковская область стала лидером по числу новых зараженных коронавирусом COVID-19 по состоянию на 14 октября – 637 новых больных за сутки (всего 26 262).

Подробности на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Также много новых инфицированных в Киеве – 422 (28 512), Львовской области – 345 (23 474), Днепропетровской – 342 (9614) и Одесской – 302 (17 349).

В Харьковской области за минувшие сутки от болезни умерло 8 пациентов (всего 427), а выздоровели 57 (5279). В Киеве за сутки зафиксировали 21 летальный случай (518), а побороли болезнь – 268 (10 229). На Львовщине умерли 12 человек (649), а выздоровели – 75 (8 989).

Максим Степанов в очередной раз напомнил о простых правилах, которые помогут помочь в остановке распространения коронавируса – это ношение масок, соблюдение дистанции в 1,5 метра и постоянное использование антисептиком.

«Отдельно хочу обратиться к молодежи. Как правило, молодые люди переносят вирус в легкой форме или даже без симптомов. В то же время они могут заразить своих родных и близких. Например, ваша мама или бабушка могут иметь сопутствующие болезни и заражение COVID-19 станет очень опасным для них», – предупредил Степанов.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина может купить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 у России, если Всемирная организация здравоохранения сможет подтвердить ее эффективность и безопасность.

Тем временем, в Украине 14 октября официально подтверждены 5 590 новых случаев за прошедшие сутки. Всего в стране зафиксированы 276 177 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.