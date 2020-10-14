В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ослабить карантин не могут в 23 областях страны.

Готова ослаблению оказалась только одна область — Кировоградская.

Соответствующие данные по состоянию на 14 октября приводит Минздрав.

Так, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Сумской области — 320,8 человек на 100 тысяч населения, в Харьковской — 284,5 и в Тернопольской 278,7.

Готовой оказалась только одна область — Кировоградская — с показателем 28,1.

Как мы уже рассказывали ранее, состояние человека после перенесенного COVID-19 напоминает самочувствие после курса химиотерапии.

А также, американская фармацевтическая компания Pfizer разработала экспериментальную вакцину против коронавируса. Ее будут тестировать на подростках.