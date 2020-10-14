Минимальная пенсия в Украине в течении года будет повышена три раза.

В декабре 2020 года — с 1712 до 1769 гривен, в июле 2021 — до 1854 гривен, а в декабре 2021 — до 1934 гривен.

Повышение минимальной пенсии связано с повышением прожиточного минимума и уже заложено в бюджет на 2021 год.

Прожиточный минимум с декабря 2020-го года:

для детей до 6 лет – 1921 грн;

для детей 6-18 лет – 2395 грн;

для трудоспособных лиц – 2270 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1769 грн;

в общем – 2189 грн.

Прожиточный минимум с июля 2021-го года:

для детей до 6 лет – 2013 грн;

для детей 6-18 лет – 2510 грн;

для трудоспособных лиц – 2379 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1854 грн;

в общем – 2294 грн.

Прожиточный минимум с декабря 2021-го года:

для детей до 6 лет – 2100 грн;

для детей 6-18 лет – 2618 грн;

для трудоспособных лиц – 2481 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1934 грн;

в общем – 2393 грн.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцы могут остаться без пенсий — за тотальный контроль всех получателей государственной помощи. Парламент принял закон, который позволяет Министерству финансов контролировать реестры льготников и их финансовые потоки.