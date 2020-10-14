Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района Киева, округ №12.

Должность: Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Депутатская фракция Член депутатской группы «Киевская команда», экс-член фракции «Объединение «Самопомощь».Биография, семья, хобби

Родилась 25 июня 1984 года в Киеве. Не замужем.Образование

Среднее образование получила в столичной школе №303.

В 2007 году — Закончила факультет международной экономики и менеджмента Киевского национального экономического университета имени В. Гетьмана, специальность «управление международным бизнесом».

В 2013 году — Закончила Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, специальность «управление государственными институтами».

2013-2014 гг. — Институт последипломного образования им. Тараса Шевченко, специальность «правоведение».Трудовая деятельность

2001-2003 гг. — бухгалтер-оператор ПК в ООО «Фото-Позняки».

2003-2004 гг. — старший лаборант кафедры иностранных языков в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана.

2004-2007 гг. — помощник генерального директора ООО «Спортмастер».

2007-2009 гг. — руководитель развития сети ПАО «КБ «Надра».

2009-2010 гг. — руководитель отдела инвестиционного развития КП «Киевское инвестиционное агентство», начальник службы по обустройству и содержанию остановок наземного транспорта общего пользования КП «Киевтранссервис».

С 2012 года — владелец и руководитель ООО «ЮМЛ» (оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами).Общественная деятельность

Предоставляла юридические консультации после событий на Майдане в 2014 году.

С 2016 года — участник проекта «Академия женского лидерства», который реализовывался Украинским женским фондом и Национальным демократическим институтом при финансовой поддержке правительства Канады.

Основатель благотворительного фонда развития общин «Восстановление». Член общественных организаций «Учебный центр спасения жизни», «Патриот», «Молодежный фонд европейских инициатив», а также благотворительного общества «Общество Красного Креста».Компромат

В публичных скандалах и коррупционных схем не фигурировала, но владелец и руководитель ООО «ЮМЛ» вот уже два года не имеет никаких доходов . А в 1996 году она получила 1700 грн — проценты от вклада.ДекларацияВ 2018 году Юлия Лобан задекларировала $ 16 тыс, 42,8 тыс евро и 320 тыс грн. У депутата в собственности 25% квартиры в Киеве, набор золотых украшений, набор украшений изготовленных из золота с драгоценными камнями, золотой браслет, кольцо с драгоценными камнями, коллекция печатных машинок, меховая шуба, картина и часы.Ссылки

Общественная приемная: ул. Ревуцкого, 13-б, (093) 022-28-28

Электронная почта: [email protected]

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