В 2021 году заработная плата украинских медиков вырастет минимум в два с половиной раза.

Такое завление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе последнего брифинга.

«Мы должны прекратить это, когда за последние 29 лет у медиков была самая низкая зарплата в стране. Мы будем настаивать на формировании таких тарифов для медиков», – отметил он.

Степанов напомнил, что с сентября были осуществлены доплаты медикам к их основной заработной плате.

«Это 3560 гривен получили наши врачи. 2500 грн – средний медицинский персонал: медсестры и фельдшеры. 1250 грн получил младший медперсонал – санитары», – отметил министр.

Он также подчеркнул, что Национальная служба здоровья начала перечислять средства за октябрь, чтобы на счетах больниц были средства для выплаты соответствующей заработной платы за октябрь.

По состоянию на 13 октября эта сумма уже более 800 млн грн.

Как мы уже рассказывали ранее, состояние человека после перенесенного COVID-19 напоминает самочувствие после курса химиотерапии.

Тем временем, в Киеве с начала пандемии COVID-19 уволились 20-25% медицинских работников.