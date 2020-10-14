Погода в Украине 15 октября резко изменится — страну накроет антициклон, будет преобладать сухая воздушная масса.

Осадки с высокой вероятностью ожидаются в западных областях, возможны осадки ночью в Харьковской, Луганской Днепропетровской области частично. Ветер южного, юго-западного направления, умеренный, на Западе — порывистый.

Детальный прогноз погоды опубликовала народный украинский синоптик Наталья Диденко.

В западных областях будет от +13 до +18 градусов, в южной части и на востоке Украины теплее от +19 до +23. Ночью и утром возможны туманы.

В Киеве 15 октября дождей не ожидается, утром будет дымка, температура максимально поднимется до +17 градусов. В ближайшие выходные существенно похолодает, только на Востоке и Юге еще задержится теплая погода.

«Буцайте листья на тротуарах, по возможности ходите пешком, наденьте на себя яркие цвета, потому что скоро пойдут черные куртки, черные помпоны и серо-коричневые массивные осенние кроссовки. И так до самого апреля», — советует синоптик Диденко.

Как мы уже рассказывали ранее, синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но в конце месяца уже прогнозируются дожди со снегом.

Тем временем, сегодня, 14 октября, на праздник Покрова, в Карпатах выпал первый снег.