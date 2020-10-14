Состояние человека после перенесенного COVID-19 напоминает самочувствие после курса химиотерапии.

Подробности сообщает «Обозреватель».

Как рассказывает львовский медик Тарас Жиравецкий, пациенты зараженные коронавирусом теряют вкус и обоняние. Запах не чувствуют из-за изменений в центральной нервной системе. Он предполагает, что с ощущением вкусов это также связано.

В целом, эти последствия могут продержаться до месяца.

COVID-19 также вызывает воспаление легких, которое лечится не за 3-5 дней, а 2-3 недели. После него человеческий организм также долго восстанавливается. Медик сравнил самочувствие с последствиями химиотерапии.

Медик подчеркнул, что после выздоровления люди должны понимать, что их организм ослаблен. Потому крайне важно вести здоровый образ жизни — главное полноценно питаться. Также, стоит приблизительно на месяц исключить тяжелые физические нагрузки.

Он привел пример о 19-летней пациентке с COVID-19, которая после выздоровления пошла заниматься в спортзал. Позже у нее до 40 градусов поднялась температура тела, диагностировали менингит. Девушка умерла.

Основные жизненные показатели после перенесенного коронавируса приходят в норму после 1-2 месяцев. В это время мало шансов повторно заразится, благодаря иммуноглобулину G к Sars-CoV2 (антитела).

«Организм, распознав вирусную угрозу, активирует антитела за 18 часов. Это в несколько раз быстрее, чем когда он сталкивается с ней впервые», — говорят медики.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина может купить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 у России, если Всемирная организация здравоохранения сможет подтвердить ее эффективность и безопасность.

А также, Харьковская область стала лидером по числу новых зараженных коронавирусом COVID-19 по состоянию на 14 октября – 637 новых больных за сутки (всего 26 262).