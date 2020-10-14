Президент России Владимир Путин одобрил снятие санкций с двух украинских предприятий – Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Соответствующее решение Путин поддержал на совещании с членами российского правительства в среду, 14 октября. После снятия санкций, этим украинским компаниям разрешат поставлять продукцию в Россию.

«Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компаниям Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината», – заявил Мишустин.

Предложение снять санкции с украинских предприятий озвучил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Владимир Владимирович, если вы поддержите возвращение в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей», – пояснил российский чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, которые причастны к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального.

А также, совет Европейского союза продлил на год, вплоть до 16 октября 2021 года включительно, санкции в отношении РФ из-за применения химического оружия.