Глава РФ Владимир Путин заявил о появлении в стране второй вакцины от коронавируса COVID-19 «ЭпиВакКорона».

Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, сегодня, 14 октября, передают РИА Новости. Препарат зарегистрировал новосибирский центр «Вектор».

Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что вакцина «ЭпиВакКорона» якобы безопасна, а ее первые 60 тысяч доз будут произведены уже в ближайшее время.

А по словам Владимира Путина, Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной.

При этом третья вакцина института Чумакова, по словам президента России, переходит на вторую фазу испытаний 19 октября.

Отметим, что первую зарегистрированную в РФ вакцину от коронавируса «Спутник V» не признают во всем мире, а также ее безопасность и эффективность — не подтверждены.

Как мы уже рассказывали ранее, американская фармацевтическая компания Pfizer разработала экспериментальную вакцину против коронавируса. На этот раз ученые намерены провести пробную вакцинацию детям в возрасте от 12 лет

Также мы сообщали, что Украина может купить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 у России