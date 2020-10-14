В Киеве на стадионе «Олимпийский» завершился матч Лиги наций. Сборная Украины на своем поле победила сборную Испании с минимальным счетом.

Как сообщает источник “Рейтинг Букмекеров”, единственный мяч в этой встрече на 76-й минуте забил Цыганков. Победа хозяев стала настоящей сенсацией.

Что касается сборной Испании, она сохранила за собой первое место в турнирной таблице группы 4 Лиги А, набрав семь очков. По шесть очков после четырех туров у сборных Германии и Украины. Замыкает турнирную таблицу сборная Швейцарии, набравшая два очка.

В следующем туре Испания отправится в гости к Швейцарии, а Украина проведет гостевой матч с Германией.