Патриотами Украины считают себя примерно 85% жителей страны. А каждый восьмой не придерживается такого мнения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования группы «Рейтинг» с 10 по 12 октября 2020 года.

На вопрос «Как бы вы сами себя охарактеризовали — как патриота своей страны или нет?» 85% респондентов ответили «Да, безусловно» или «Скорее да», 12% украинцев ответили «Безусловно нет» или «Скорее нет».

А 4% опрошенных с ответом на вопрос определиться не смогли.

«Патриотически настроенных граждан примерно одинаково во всех регионах страны, и относительно больше среди старших респондентов», — прокомментировали результат социологи.

Отметим, в период с 2017 по 2019 год включительно этот показатель был более низким. Он колебался от 82% до 83%. В то же время число тех, кто не считает себя патриотом, за год выросло на 1%.

Также 69% опрошенных положительно относятся к празднику Дня защитника Украины, 14 октября, 23% — нейтрально, 5% — отрицательно.

«Лучше всего этот праздник воспринимается жителями Запада и Центра. Около 60% респондентов Востока и Юга положительно относятся к празднику, треть — нейтрально и лишь 6-7% отрицательно», — пояснили социологи.

Также увеличилось количество людей, которые готовы защищать территориальную целостность Украины с оружием в руках в случае возникновения угрозы — 59% опрошенных ответили утвердительно.

Еще 2019 году этот показатель составлял 56%, в 2017 — 54%, а в 2012 — 33%.

Противоположного мнения придерживаются 33% респондентов.

Как мы уже рассказывали ранее, день защитника Украины празднуют не так давно. Это праздник установлен 14 октября 2014 указом президента Украины Петра Порошенко.