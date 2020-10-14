Украина может купить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 у России, если Всемирная организация здравоохранения сможет подтвердить ее эффективность и безопасность.

Подробности министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в эфире телеканала NewsOne.

«У нас есть соответствующее заявление от россиян, что они сделали вакцину, но никаких подтверждений от международных организаций касательно действенности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, в Министерстве здравоохранения нет», — заявил министр.

Он пояснил, что в случае подтверждения прохождения всех стадий и испытаний, а также после получения доказательств безопасности использования, Минздрав готов говорить о закупке любой вакцины, вне зависимости от страны-производителя.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине 14 октября официально подтверждены 5 590 новых случаев за прошедшие сутки. Всего в стране зафиксированы 276 177 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

А также, от COVID-19 умерла жена экс-командира батальона «Слобожанщина» Андрея Янголенко, харьковская полицейская, ветеран АТО Инна Янголенко.