В Верховной Раде раскрыли подробности о переоснащении и будущем украинской армии. Чиновники обещают лучших мировых инструкторов и вооружение защитникам Украины уже в скором времени.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «В боевых условиях. Как изменилась украинская армия за годы войны с Россией».

Так, по словам главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, на долгосрочную перспективу он видит Вооруженные силы Украины как «армию, которая не должна быть советской».

«Она не должна быть сверхбольшой, но она должна быть оснащена современным вооружением и обучена лучшими учителями», — подчеркнут он.

При этом чиновники не отрицают, существующую на сегодняшний день проблему с соцзащитой и подготовкой военных, в том числе с реабилитацией и обеспечением жильем.

Также по словам Завитневича, в проект бюджета-2021 заложено 6% на безопасность и оборону, но при этом есть вопрос к эффективности использования этих средств.

Как мы уже рассказывали ранее, умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 13 октября.