Умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщила его дочь Юлия Микитенко на своей странице в Facebook.

После того, как доброволец поджег себя, он был экстренно госпитализирован. Однако, он успел получить ожоги 90% тела и его шансы на выживание оценивали как низкие.

Из последних сообщений Николая Микитенко в Facebook можно понять, что он недоволен политикой Зеленского в отношении бойцов, которые защищают Украину от агрессора. Его родные также это подтвердили.

В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.

Как мы сообщали, в Киеве на пикете у здания Министерства обороны Украины доброволец совершил акт самосожжения.