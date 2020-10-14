Сегодня, 14 октября, на праздник Покрова, в Карпатах выпал первый снег.

Температура в регионе понизилась до -4 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

«По состоянию на 08:25 14. октября 2020 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер западный 19-20 м/с. Температура воздуха -4° С», — говорится в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, погода осенью 2020 и зимой 2021 ожидается теплее, чем обычно.

А также, синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но в конце месяца уже прогнозируются дожди со снегом.