Американская фармацевтическая компания Pfizer разработала экспериментальную вакцину против коронавируса.

На этот раз ученые намерены провести пробную вакцинацию детям в возрасте от 12 лет. В эксперименте будут принимать участие подростки из США.

Подробности сообщает CNN в среду, 14 октября.

Медицинский центр Детской больницы Цинциннати (США) уже на этой неделе начнет вакцинацию подростков в возрасте от 16 до 17 лет, позже будут вакцинированы и дети в возрасте от 12 до 15 лет.

Компания уже получила разрешение от соответствующих регуляторных органов США. Более 90 человек готовы принять участие в эксперименте.

«Мы действительно думаем, что вакцинация детей и подростков будет важным компонентом в борьбе с распространением вируса… Я думаю, что важно помнить о том, что, хотя уровень смертности среди детей, больных коронавирусом, ниже, чем среди взрослых, он не равен нулю. У детей могут развиться серьезные последствия, и это невозможно предсказать. Они также могут заразить других, более уязвимых людей», — сказал директор Центра исследований вакцин Роберт Фрэнк.

В целом, компания Pfizer разработала две вакцины, которые тестирует вместе с немецкой фармацевтической компанией Bio-Tech. В случае получения разрешения от регулирующих органов она рассчитывает изготовить до 100 миллионов доз до конца 2020 года и 1,3 миллиарда доз до конца 2021 года.

Всего в США четыре фармацевтические компании сейчас находятся на стадии клинических испытаний вакцин.

Как мы уже рассказывали ранее, компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину совместно с Оксфордским университетом, приостановила исследования вакцина от коронавируса — у добровольца выявили побочную реакцию. Сейчас об остановке испытаний заявляет фармацевтическая компания Johnson & Johnson.

Также мы сообщали, что Украина может купить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 у России, если Всемирная организация здравоохранения сможет подтвердить ее эффективность и безопасность.