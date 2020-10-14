Названы темы остальных четырех вопросов, которые будут заданы на опросе во время проведения местных выборов 25 октября. Сегодня, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский уже озвучил первый.

Тем временем, в Офисе президента сообщили, что также украинцам хотят поставить вопросы относительно медицины, школы и парламента.

«Вопросы будут касаться медицины, школы и парламента. Но точных формулировок пока нет», – рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

А спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного Зеленским, не предусмотрено.

В Офисе президента ранее отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.

Как мы уже рассказывали ранее, первый вопрос Зеленского к украинцам касается наказания за коррупцию. «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?» – прозвучало в видеообращении.

Тем временем, Верховная рада готова продлить действие закона об особом статусе Донбасса, если это будет необходимо. Пока соответствующий проект не планируется к вынесению в сессионный зал.