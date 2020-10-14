Верховная рада готова продлить действие закона об особом статусе Донбасса, если это будет необходимо. Пока соответствующий проект не планируется к вынесению в сессионный зал.

Подробности решения озвучил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Так, чиновнику задали вопрос о том, планируется ли продление действия закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и принятие закона о коллаборантах.

«… законопроекты, насколько мне известно, комитетами не были предложены и пока не планируются к вынесению в пленарный зал», — отметил Разумков.

Также он допустил продление закона об особенностях местного самоуправления, которые называют особым статусом Донбасса.

«Будем смотреть. Если будет необходимость, Верховная рада всегда сделает все, что она должна сделать», — добавил Разумков.

Как мы уже рассказывали ранее, умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил акт самосожжения в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины Владимира Зеленского.

А также, в Верховной Раде раскрыли подробности о переоснащении и будущем украинской армии.