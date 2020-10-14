Президент Украины Владимир Зеленский озвучил первый вопрос, который будет задан на всеукраинском опросе во время проведения местных выборов 25 октября.

Всего украинцам предложат ответить на пять вопросов.

Вопрос Зеленский представил в своем видео-обращении на странице в Facebook. Первый вопрос Зеленского к украинцам касается наказания за коррупцию.

«Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?» – прозвучало в видеообращении.

Также глава государства призвал украинцев прийти на избирательный участок и ответить на этот вопрос.

«Воскресенье, 25 октября. Приходи и решай. Будет так, как решишь ты. Потому что Украина – это ты», – подчеркнул президент.

Как мы уже рассказывали ранее, 25 октября, в день когда в Украине проведут местные выборы, на избирательных участках проведут всеукраинский опрос.

Всего украинцы ответят на 5 вопросов.

А также, на всеукраинском опросе, который хотят провести в день выборов 25 октября, могут вынести на обсуждение снижение избирательного возраста.