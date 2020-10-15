Люди, которые заболели COVID-19, рискуют столкнуться с шизофренией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также другими психоневрологическими нарушениями.

К такому выводу пришли ученые из Бразилии, говорится в их статье на medRxiv, пишет «Обозреватель».

Исследователи уточнили, что заметили некую закономерность: у пациентов с COVID-19 могут проявляться нейропсихиатрические и/или неврологические симптомы.Тревожность и когнитивные нарушения проявляются у 28-56% инфицированных SARS-CoV-2 людей с легкими респираторными симптомами или без них и связаны с изменением толщины коры головного мозга.У 19% людей, который умерли от коронавируса, были обнаружены гистопатологические признаки повреждения мозга. Во всех пораженных тканях выявили очаги инфекции SARS-CoV-2, особенно в астроцитах – клетках, отвечающих за связь нейронов.

«Инфекция астроцитов, полученных из нервных стволовых клеток, изменила энергетический метаболизм, изменила ключевые белки и метаболиты, используемые для подпитки нейронов и биогенеза нейротрансмиттеров, и снизила жизнеспособность нейронов», – рассказали ученые.

В итоге они пришли к выводу, что SARS-CoV-2, достигая мозга, заражает астроциты и вызывает нейропатологические изменения, которые способствуют структурным и функциональным изменениям в мозгу пациентов с COVID-19.

Напомним, в Украине зафиксированы 5062 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19).

Во Всемирной организации здравоохранения отрицают начало второй волны коронавируса, заявляя, что просто есть рост заболеваемости в некоторых странах.