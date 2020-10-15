Российская армия по военно-техническому потенциалу существенно опережает украинскую, но Вооруженные силы Украины также имеют свои сильные преимущества.

Подробности изданию Obozrevatel TV рассказал генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

«Украинская армия имеет замечательный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированы военнослужащие», – утверждает генерал.

По его мнению, на сегодняшний день, военный потенциал Российской Федерации значительно превышает потенциал Украины.

«Но на этой войне не стоит вопрос количественного и качественного соотношения», – подчеркнул он.

В то же время, инструкторы НАТО, которые приезжали в Украину, чтобы передать свой опыт украинским военным, были поражены опытом, которые уже имели военные ВСУ.

Кривонос считает, это обусловлено сопротивлением России – стране, имеющей один из крупнейших в мире военный потенциал, а также особенностями менталитета и подготовки воинов ВСУ.

Именно в связи с этим РФ вынуждена считаться с мощью украинской армии и именно поэтому не решится на полномасштабное использование своей армии против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=CuUUuvdWvMo&feature=emb_title

Как мы уже рассказывали ранее, призыв в армию могут отменить, если каждый украинец сможет в случае нападения на страну защитить свой дом, а также оказать первую медицинскую помощь.

Тем временем, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступает за сокращение численности украинской армии.