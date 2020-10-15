Россия заявила о выходе из консультационной группы и отстранения от участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами в расследовании катастрофы малайзийского боинга MH17 на Донбассе.

Причиной они назвали якобы «предвзятое и политизированное» расследование.

Подробности решения сообщает Министерство иностранных дел РФ.

В то же время, Россия обвиняет именно Нидерланды в срыве переговоров. Они обвиняют официальную Гаагу в том, что она «не хочет установить, что действительно произошло» и называют расследования «предвзятыми, поверхностными и политизированными».

В заявлении упоминается решение Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека из-за катастрофы самолета MH17. В России такие действия считают «недружественными» и такими, которые «лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций».

Как мы уже рассказывали ранее, в Трехсторонней контактной группе продолжают обговаривать вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украина передала в ТКГ список из четырех категорий удерживаемых лиц, представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины — ничего не передали.