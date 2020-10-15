Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Деснянского района Киева, округ №36.
Должность: Член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.
Депутатская фракция «Солидарность».Биография, семья, хобби
Родился 20 сентября 1973 в городе Заболотов Ивано-Франковской области. Женат, есть две дочери — Анастасия, 1995 г. р. и Амина, 2001 г. р.
По состоянию на 2016 год проживал в гражданском браке с Пушка Оксаной Витальевной, которая работала директором Департамента обеспечения деятельности Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Увлекается горнолыжным спортом, походами, футболом.Образование
В официальной биографии Сергея Майзеля данных о среднем образовании и о том, учился он в любом украинском вузе, нет. Однако имеет Ferrari стоимостью около $ 400 тыс .Скандалы
Благодаря Сергею Майзель ООО «Инфотранском» фактически бесплатно получила земельный участок , где находилась диспетчерская станция «Киевпасстранс», под строительство на этом месте многоэтажных домов.
В 2015 на Троещину, где в депутаты Киевского городского совета баллотировался Сергей Майзель, были переброшены все новые троллейбусы с Оболони.
Столичные предприниматели, считая Сергея Майзеля причастным к ряду коррупционных схем в транспортной сфере, предложили ему пройти проверку на полиграфе . Чиновник прошел испытания, однако оказалось, что в последний момент, он изменил организацию, которая проводила исследования, что привело к скандалу.
Коллектив коммунального предприятия «Ватутинскинвестбуд» направил обращение в Киевской горадминистрации, в котором заявил о попытке Сергея Майзеля захватить предприятие.
Глава Офиса президента Андрей Богдан призвал «влом люлей» Сергею Майзелю, или написать на него заявление в НАБУ.декларацияВ 2018 году Сергей Майзель задекларировал $ 380 тыс и 1,395 млн грн. Годовой доход составил 2,150 млн грн, из них 150 тыс грн — проценты от вкладов, остальные — отчуждение недвижимого имущества.
Из недвижимого имущества депутату принадлежат жилой дом и квартира в Ивано-Франковске, офис в Белой Церкви и два земельных участка.
В графе ценного движимого имущества указаны часы — Vacheron Constantin и Ulysse Nardin. Транспортные средства отсутствуют.
Из нематериальных активов присутствукт криптовалюта: биткоины (стоимость актива на дату возникновения права — 11,120 млн грн) и ефириум (стоимость — 3, 892 млн грн).Ссылки
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Электронная почта: [email protected]
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