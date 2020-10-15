25 октября в Украине пройдут местные выборы. Одновременно украинцы будут голосовать за кандидатов в мэры, голов сельских и поселковых советов, а также изберут депутатов в советы всех уровней от общин. Как безопасно проголосовать во время пандемии COVID-19

Заходите в помещение в защитной маске. На входе нужно продезинфицировать руки;

Соблюдайте безопасную дистанцию (1,5 метра);

Постарайтесь не брать с собой на участок детей;

Возьмите с собой свою ручку.

https://www.youtube.com/watch?v=tiwwIRuypuQ&feature=emb_logo

Как сообщалось ранее, 25 октября, в день когда в Украине проведут местные выборы, на избирательных участках проведут всеукраинский опрос. Украинцы ответят на 5 вопросов. Первый вопрос, который будет задан на всеукраинском опросе, звучит так: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?».Второй вопрос, который вынесут на всеукраинский опрос в день выборов, будет «Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

