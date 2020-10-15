Стал известен паритет покупательной способности гривны к доллару в 2020 году — он составил 7,33 грн за доллар. Об этом свидетельствует октябрьский отчет МВФ Перспективы мировой экономики.

Согласно данным фонда, номинальный ВВП на одного украинца в текущем году составит 3,425 тыс долларов, в то время как по паритету покупательной способности — 12,710 тыс долларов.

В то же время, ВВП Украины по итогам года составит 142,25 млрд долларов, а по паритету покупательной способности — 527,9 млрд долларов.

Также МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару до 2025 года.

В ближайшие годы среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2020 год — 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз — 30,0 грн/доллар)

2021 год — 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,9 грн/доллар)

2022 год — 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,6 грн/доллар)

2023 год — 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,7 грн/доллар)

2024 год — 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,7 грн/доллар)

2025 год — 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз — 28,7 грн/доллар).

Как мы уже рассказывали ранее, минимальная пенсия в Украине в течении года будет повышена три раза.

Тем временем, Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения почти 3 млрд гривен из COVID-фонда.