Боевики 14 октября три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка боевики вели огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета.

15 октября российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим тишины. Боевики провоцировали украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловка и Новотошковского — с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/972632566562693