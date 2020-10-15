Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил, что уходит в отставку на фоне протестов и политического кризиса в стране.

Соответствующее обращение разместила пресс-служба президента.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что политическая ситуация в Бишкеке продолжает оставаться напряженной. Несмотря на то, что вчера был утвержден новый состав правительства, это не сняло напряженность.

«К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям», — говорится в сообщении.

В связи с этим Жээнбеков заявил, что не держится за власть:

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку … Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе».

Как известно, с 5 октября в Бишкеке проходят акции протеста — люди не согласны с результатами парламентских выборов. Протестующие успели захватить здания парламента и мэрии, а также освободить из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и бывшего депутата и оппозиционного политика Садыра Жапарова. 6 октября ЦИК Киргизии официально аннулировал результаты парламентских выборов.

9 октября сообщилось, что в столицу Киргизии, Бишкек, вводят воинские подразделения и военную технику после того, как президент Сооронбай Жээнбеков объявил режим чрезвычайного положения.

10 октября СМИ сообщили о задержании бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Ему вручили подозрение в организации массовых беспорядков в Бишкеке.