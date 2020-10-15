Власти Украины разрешили болельщикам присутствовать на матче группового этапа Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и туринским «Ювентусом» на НСК «Олимпийский».

Решение было принято, несмотря на новые ограничения проведения массовых мероприятий в Киеве.

Соответствующее решение Минздрав представил в среду, 14 октября, передает пресс-служба «Динамо».

Так, 13 октября столичный футбольный клуб обратился к Минздраву с просьбой разрешить провести поединок со зрителями на столичном стадионе и на следующий день глава ведомства Максим Степанов ее удовлетворил.

На данный момент неизвестно, смогут ли болельщики посетить домашние матчи «Динамо» против «Барселоны» (24 ноября) и «Ференцвароша» (8 декабря) в Киеве. Решение по этому вопросу будет принято не ранее, чем за 15 дней до матча.

Стоит отметить, что НСК «Олимпийский» в условиях карантина может быть заполнен не более, чем на 30% от общего числа мест на стадионе (21 015 из 70 050).

Матч между «Динамо» и «Ювентусом» пройдет во вторник, 20 октября.

Отметим, 13 октября, Кабинет министров принял решение ограничить аудиторию массовых мероприятий 20 людьми в «оранжевой» зоне карантина, в которой находится Киев.

Как мы уже рассказывали ранее, по состоянию на 15 октября, ни одна область в Украине не готова ослаблять карантин.

В то же время, Степанов рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 15 по 30 октября. Также не исключен переход на дистанционное или смешанное обучение.