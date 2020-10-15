Украина входит в тяжелый период пандемии коронавируса, который продлится до апреля 2021 года. В связи с этим в стране нужно запретить развлекательные массовые мероприятия.

Свое мнение в эфире «Украина 24» озвучила заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская.

«Я вообще нахожусь в другом измерении. Для всех нас какие-то концерты, развлекательные моменты закончились уже давно. Я вам честно хочу сказать: нам всем надо дожить до апреля. Что нас ждет впереди – мы входим в самый сложный сезон – одному Богу известно», – рассказала медик.

Голубовская говорит, в Украине растет число тяжелых форм заболевания.

«Цифры, которые сейчас озвучивают, ни о чем не говорят. Я вам хочу сказать, что сейчас растет количество тяжелых форм – среди 5 тысяч человек доля тяжелых больных гораздо больше, чем это было летом. И это важно. У нас много лечебных учреждений уже в коллапсе давно, точно так же, как и доктора. А у нас еще все впереди», – пояснила врач.

Медик предупреждает, если концерты и массовые мероприятия не отменить, ситуация с COVID-19 ухудшится.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 15 октября, ни одна область в Украине не готова ослаблять карантин.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрит карантинный список, но Киев в новом останется в «оранжевой» зоне.