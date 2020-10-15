В Трехсторонней контактной группе продолжают обговаривать вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украина передала в ТКГ список из четырех категорий удерживаемых лиц, представители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины — ничего не передали. Об этом заявил координатор ОБСЕ в гуманитарной группе ТКГ Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября во исполнение договоренностей саммита «Нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Станица Луганская» закроют на две недели с целью предотвращения распространения COVID-19 в Луганской области.

Верховная Рада готова продлить действие закона об особом статусе Донбасса, если это будет необходимо. Пока соответствующий проект не планируется к вынесению в сессионный зал.