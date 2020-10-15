Начало отопительного сезона-2020 оказалось под угрозой в 45 населенных пунктах из-за катастрофических задолженностей на предприятиях теплоэнергетики.

Подробности передает пресс-служба «Нафтогаза».

За последнюю неделю всего десять предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами.

Самые низкие показатели расчетов за потребление природного газа имеют предприятия ТКЭ Луганской области — 56%, Днепропетровской области — 71%, Кировоградской области — 81%, Ивано-Франковской области — 82%, Донецкой области — 86%.

«Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности, местные органы самоуправления, могли предупредить развитие проблемы», — говорят в Нафтогазе.

В компании поясняют, начать подачу газа без решения проблем критических долгов компания не имеет юридической возможности, так как это запрещено законодательством Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, в Верховную Раду Украины внесли законопроект, в случае принятия которого украинцев будут штрафовать за долги по коммуналке в размере до 50% суммы долга. Наказание будет зависеть от того, как долго накапливается задолженность.