Призыв в армию могут отменить, если каждый украинец сможет в случае нападения на страну защитить свой дом, а также оказать первую медицинскую помощь.

Об этом сообщает «Укринформ».

О новой перспективной системе, которая помогла бы отказаться от призыва, заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

По его словам, сначала требуется наладить систему подготовки резерва, когда любой может защитить свой дом. Кроме того, украинцам потребуются знания элементов тактической медицины.

Хомчак отметил, что создание такой системы займет не один год: «Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и к председателям громад и руководству государства».

Как сообщалось ранее, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступает за сокращение численности украинской армии.