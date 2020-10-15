Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, сколько Украине может стоить одна доза вакцины от коронавируса.

Стоимость глава Минздрава озвучил в эфире телеканала «Украина 24».

«У нас на сегодняшний день конечная цена не сформирована. Есть цены, по крайней мере та информация, которую нам предоставили компании производителей вакцин, которые проводят третью фазу (речи о клинических испытаниях). Предварительная цена, которую они давали, это 37 долларов», — сообщил Степанов.

Он также уточнил, что такую цену назвали две компании — из Китая и США.

Как сообщалось ранее, в сентябре компания AstraZeneca, разрабатывающая вакцину совместно с Оксфордским университетом, приостановила исследования вакцина от коронавируса — у добровольца выявили побочную реакцию. А накануне об остановке испытаний заявила фармацевтическая компания Johnson & Johnson.

Президент РФ Владимир Путин заявил о появлении в стране второй вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19) «ЭпиВакКорона». Препарат зарегистрировал новосибирский центр «Вектор».

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что идея коллективного иммунитета от коронавируса не может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией.