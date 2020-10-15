Снег в Украине из-за серьезного изменения климата станет редкостью.

Об этом народный синоптик Владимир Деркач сообщил в комментарии «Обозревателю».

По его прогнозу, снег зимой 2020-2021 прогнозируется только перед Новым годом. В декабре, говорит синоптик, плюсовая температура будет и днем, и ночью. Похолодает только после Дня святого Николая.

Деркач также подчеркнул, что последняя декада декабря будет «зимним бабьем летом» из-за аномального тепла, заморозки и снег возможны только накануне Нового года.

При этом синоптик Татьяна Адаменко не исключает, что зима вовсе будет бесснежной. Вместо снега ожидаются ледяные дожди.

На праздник Покрова в Карпатах выпал первый снег.

В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 15 октября. Украинцев ожидает преимущественно ясный день, но уже начало существенно холодать.