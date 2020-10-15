В Черновцах зафиксирован случай заражения пациента гриппом и коронавирусной инфекцией COVID-19 одновременно.
Подробности сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает издание «Новое время». По его словам, такое двойное заражение имеет стремительное развитие и может привести к смерти человека,
Он отметил, что спрогнозировать, как пройдет нынешний сезон гриппа и гриппоподобных заболеваний, пока сложно.
«Мы напряженно думаем и анализируем: будет у нас сочетание этих болезней или нет», – заявил Виктор Ляшко.
Ляшко предполагает, в случае, если вспышка коронавируса COVID-19 и эпидемия гриппа соединятся, то динамика заболеваемости COVID-19 пойдет гораздо быстрее. Если же коронавирус подавить, должен начаться спад.
«Мы хотим вакцинировать большое количество людей в Украине от гриппа для того, чтобы предотвратить формирование суперинфекции, то есть микса, сочетания нескольких инфекций в одном человеке», – подчеркнул Ляшко.
Как мы уже рассказывали ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, сколько в Украине может стоить одна доза вакцины от коронавируса.
Также сообщается, что люди, которые заболели COVID-19, рискуют столкнуться с шизофренией, болезнями Альцгеймера и Паркинсона, а также другими психоневрологическими нарушениями.