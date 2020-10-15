В Украине от коронавирусной инфекции COVID-19 могут умереть около 20 тысяч человек еще до конца 2020 года. Этот сценарий может стать реальным, если не ввести карантины в зонах активного распространения коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты моделирования Киевской школы экономики.

По существующему прогнозу, Украина двигается к одному из худших сценариев пандемии. Страна «ушла» от ранее прогнозируемого желтого сценария и по состоянию на 15 октября, из-за COVID-19 умерло уже более 5 тысяч человек.

«По четырем основным показателям оценки ситуации сCOVID-19, Украина — среди стран с наиболее сложным положением. Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания коронавируса. По показателю смертности — четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 Украина — на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия «, — говорит Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина входит в тяжелый период пандемии коронавируса, который продлится до апреля 2021 года. В связи с этим в стране нужно запретить развлекательные массовые мероприятия.

Тем временем, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан предупредил, что Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрит карантинный список, но Киев в новом останется в «оранжевой» зоне.