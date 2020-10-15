Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме выступил против массовой трудовой миграции украинцев в Эстонию.

Подробности сообщает «Deutsche Welle».

Он озвучил причины, по которым он против трудовых мигрантов из Украины.

«Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском – это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого», – заявил Хельме.

Эстонский министр пояснил, что боится того, что из-за массовой трудовой миграции эстонцы, которые говорят на эстонском языке, могут оказаться в меньшинстве.

«В Эстонии проживает около миллиона эстонцев. И если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время, мы же видим статистику – десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии. Если бы нас было 100 млн, то пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев», – объяснил Хельме.

Второй причиной является якобы угроза для местных рабочих.

«Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные деньги», – сказал Хельме.

Отмечается, что за последние годы в Эстонию прибыли более 25 тыс. трудовых мигрантов из Украины, многие из которых работают в сфере строительства.

Как мы уже рассказывали ранее, Польша исчерпывает потенциал трудовых мигрантов из Украины — наши заробитчане «посматривают» на другие европейские страны, ставя под угрозу польскую экономику.