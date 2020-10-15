Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступает за сокращение численности украинской армии.

В эфире телеканала «Украина 24» он заявил, что властям нужно начать обсуждение этой инициативы и провести расчеты.

«Мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны — защищенная, но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением. Если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти», — пояснил Арахамия.

Он также добавил, что увеличение боеспособность армии поможет Украине сдержать военную агрессию России.