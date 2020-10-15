Завтра, 16 октября, большую часть Украины охватят периодические дожди.

Своим прогнозом погоды поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, дожди будут кратковременными и небольшими, но в Карпатах могут быть и сильными.

«Завтра осадки принесет атмосферный фронт, а вот в субботу прискачет к нам циклон с юго-запада, который принесет уже сильные дожди и порывистый ветер на севере, западе и местами в центральных областях», — говорит синоптик.

На востоке и юге 16 октября без осадков, только в Харьковской области возможны небольшие дожди.

На юге, востоке, во многих центральных областях завтра еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18 + 23 градуса. На восток и юге похолодание придет только 18-19 октября.

В Винницкой и Черкасской областях завтра уже начнет снижаться температура воздуха: + 15 + 18 градусов.

На севере Украины 16 октября будет в пределах + 12 + 15 градусов. Самая низкая температура ожидается на западе: +8 + 13 градусов.

В Киеве пятница будет свежей, днем ​​около + 13 + 14 градусов, есть вероятность дождя.

В субботу в столице ожидается пасмурная и ветреная, дождливая и холодная погода. Похолодает до + 11 + 12 градусов. А в воскресенье дождь прекратится, но будет очень холодно, около + 7 + 9 градусов и ветрено.

Напомним, синоптики предупреждают, снег зимой в Украине станет редкостью.

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