В Украине зафиксированы 5062 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Всего в Украине с начала пандемии заболели уже 281 239 человек.

Умерли 5302 пациента.

Выздоровели пока только 119 650 (+951 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика по областям на 15 октября



Винницкая обл — 7941 (+96)

Волынская обл — 10320 (+180)

Днепропетровская обл — 9834 (220)

Донецкая обл — 6491 (+244)

Житомирская обл — 9130 (+269)

Закарпатская обл — 11305 (+136)

Запорожская обл — 6012 (+112)

Ивано-Франковская обл — 15955 (+190)

Кировоградская обл — 1440 (+44)

Киев — 28957 (+445)

Киевская обл — 11978 (+227)

Львовская обл — 23806 (+332)

Луганская обл — 2125 (+110)

Николаевская обл — 5207 (+155)

Одесская обл — 17511 (+162)

Полтавская обл — 5226 (+133)

Ровенская обл — 15186 (+160)

Сумская обл — 7983 (+271)

Тернопольская обл — 16700 (+222)

Харьковская обл — 26913 (+651)

Херсонская обл — 2195 (+83)

Хмельницкая обл — 9684 (+193)

Черновицкая обл — 17004 (+176)

Черкасская обл — 6157 (+110)

Черниговская обл — 6179 (+141).

Футболист клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду болен COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения отрицают начало второй волны коронавируса, заявляя, что просто есть рост заболеваемости в некоторых странах.