В Украине зафиксированы 5062 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19).
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Всего в Украине с начала пандемии заболели уже 281 239 человек.
Умерли 5302 пациента.
Выздоровели пока только 119 650 (+951 за прошедшие сутки).
Коронавирус в Украине — статистика по областям на 15 октября
Винницкая обл — 7941 (+96)
Волынская обл — 10320 (+180)
Днепропетровская обл — 9834 (220)
Донецкая обл — 6491 (+244)
Житомирская обл — 9130 (+269)
Закарпатская обл — 11305 (+136)
Запорожская обл — 6012 (+112)
Ивано-Франковская обл — 15955 (+190)
Кировоградская обл — 1440 (+44)
Киев — 28957 (+445)
Киевская обл — 11978 (+227)
Львовская обл — 23806 (+332)
Луганская обл — 2125 (+110)
Николаевская обл — 5207 (+155)
Одесская обл — 17511 (+162)
Полтавская обл — 5226 (+133)
Ровенская обл — 15186 (+160)
Сумская обл — 7983 (+271)
Тернопольская обл — 16700 (+222)
Харьковская обл — 26913 (+651)
Херсонская обл — 2195 (+83)
Хмельницкая обл — 9684 (+193)
Черновицкая обл — 17004 (+176)
Черкасская обл — 6157 (+110)
Черниговская обл — 6179 (+141).
Футболист клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду болен COVID-19.
Во Всемирной организации здравоохранения отрицают начало второй волны коронавируса, заявляя, что просто есть рост заболеваемости в некоторых странах.