Для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине выделено 35 тысяч больничных коек на сегодняшний день.

А максимальное количество коек, на которые могут рассчитывать пациенты с COVID-19 — 52 тысячи.

Об этом рассказал министр здравоохранения’я Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

При большем количестве коек для больных COVID-19 может просто не хватить врачей для оказания медицинской помощи.

«Это то количество коек, в которых может оказываться медицинская помощь, поскольку для ее предоставления нужны специалисты и медицинский персонал. Мы можем сколько угодно отводить кроватей, но нам банально не хватит врачей», — пояснил Степанов.

Также министр утверждает, что, на сегодняшний день, в Украине нет дефицита врачей.

«На сегодня врачей хватает. Лечат уже не только инфекционисты, но и врачи других специальностей», — уверен чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, в аннексированном Крыму заявили, что создали вакцину от COVID-19, которую можно вдыхать (принимать интроназально).

А также, Украина входит в тяжелый период пандемии коронавируса, который продлится до апреля 2021 года. В связи с этим в стране нужно запретить развлекательные массовые мероприятия.