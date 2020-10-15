Для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине выделено 35 тысяч больничных коек на сегодняшний день.
А максимальное количество коек, на которые могут рассчитывать пациенты с COVID-19 — 52 тысячи.
Об этом рассказал министр здравоохранения’я Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».
При большем количестве коек для больных COVID-19 может просто не хватить врачей для оказания медицинской помощи.
«Это то количество коек, в которых может оказываться медицинская помощь, поскольку для ее предоставления нужны специалисты и медицинский персонал. Мы можем сколько угодно отводить кроватей, но нам банально не хватит врачей», — пояснил Степанов.
Также министр утверждает, что, на сегодняшний день, в Украине нет дефицита врачей.
«На сегодня врачей хватает. Лечат уже не только инфекционисты, но и врачи других специальностей», — уверен чиновник.
Как мы уже рассказывали ранее, в аннексированном Крыму заявили, что создали вакцину от COVID-19, которую можно вдыхать (принимать интроназально).
А также, Украина входит в тяжелый период пандемии коронавируса, который продлится до апреля 2021 года. В связи с этим в стране нужно запретить развлекательные массовые мероприятия.