25 октября в день, когда в Украине проведут местные выборы, на избирательных участках проведут всеукраинский опрос. Украинцы ответят на 5 вопросов. В Офисе президента Владимира Зеленского озвучили эти вопросы.

Вопросы изданию «НВ» озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он также добавил, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Официально пока были озвучены только два вопроса:Первый вопрос, который будет задан на всеукраинском опросе, звучит так: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?».Второй вопрос, который вынесут на всеукраинский опрос, будет «Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?».

